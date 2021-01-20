Как изменились цены на жилье в Украине за год: данные Госстата

В IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 6,1%, на вторичном - на 9,7%.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 7,2%, на вторичном - на 9,8%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 4,5%, на вторичном - на 10,0%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 7,7%, на вторичном - на 9,4%.

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2020 год по Украине выросла на 5,5% с 33701 до 3 903 гривен. На первом месте по стоимости аренды город Киев - 7624 гривен. Далее идут Одесская область (5029 гривен), Харьковская (4862 гривен) и Львовская области (4776 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.