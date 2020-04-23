Изменения в УПК в части судебного контроля на время карантина вступили в силу

Закон об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина в четверг, 23 апреля, вступил в силу. Вчера документ был опубликован в "Голосе Украины".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Законом временно, на период карантина, установленного Кабмином в связи с распространением коронавирусной болезни, предусмотрены особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства. Документом вносятся следующие изменения:

в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей, для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов;

в случае невозможности судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей (кроме ходатайства поданного на рассмотрение в ВАКС), оно может быть передано на рассмотрение другого судьи или рассмотрено председательствующим, или другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд (определенного судом апелляционной инстанции или главой Кассационного уголовного суда Верховного суда);

судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда может проходить в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей).

Подчеркнем, ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.

Напомним, 13 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина, за него проголосовали 310 парламентариев. Принятие происходило без обсуждения. Во вторник, 21 апреля, его подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 30 марта парламентарии приняли данный законопроект за основу, за документ проголосовали 275 парламентариев.