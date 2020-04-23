Изменения в УПК в части судебного контроля на время карантина вступили в силу

При согласии подозреваемого суд может продлевать арест в режиме видеоконференции
Закон об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина в четверг, 23 апреля, вступил в силу. Вчера документ был опубликован в "Голосе Украины".
Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Законом временно, на период карантина, установленного Кабмином в связи с распространением коронавирусной болезни, предусмотрены особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства. Документом вносятся следующие изменения:
Подчеркнем, ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.
Напомним, 13 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина, за него проголосовали 310 парламентариев. Принятие происходило без обсуждения. Во вторник, 21 апреля, его подписал глава государства Владимир Зеленский.
Так, 30 марта парламентарии приняли данный законопроект за основу, за документ проголосовали 275 парламентариев.