Изменения в Налоговый кодекс и новый праздник: что сегодня рассмотрит Рада
Сегодня, 14 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Во время которого парламентарии рассмотрят изменения в Налоговый кодекс и еще ряд законопроектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
В частности, народные депутаты завершить рассмотрение проектов постановлений, которые предлагают отменить принятие закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Так, заседание начнется с рассмотрения постановлений об отмене решения Верховной рады от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта.
Кроме этого парламентарии рассмотрят законопроекты:
- внесение изменений в ЗУ "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирование отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19 (4220);
- о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (4409);
- об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях (6359);
- внесение изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно совершенствования научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы (5465);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оказания медицинской помощи (6306);
- о внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День Украинской Государственности (5864);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства (4668);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана (5694).
Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 14 декабря Верховная рада будет работать до исчерпания повестки дня. Таким образом, фракция решила не назначать внеочередное заседание парламента.