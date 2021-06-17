Изменения в Налоговый кодекс, которые предлагает Кабмин, препятствуют развитию экономики, - ЕВА

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской бизнес ассоциации.

"Равные и прогнозируемые правила игры в стране - залог развития бизнеса, экономики страны, привлечения инвестиций. В то же время когда правила игры каждый раз меняются, о вопросах сбалансированности и экономического восстановления вряд ли можно говорить", - сообщается в заявлении.

В ЕБА отметили, что бизнес-среда имеет много замечаний к этому законопроекту, и обратили внимание, что документ не проходил общественного обсуждения и не согласовывался с крупнейшими бизнес-ассоциациями Украины.

Кроме того, а ассоциации обеспокоены очередным намерением правительства внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которые могут привести к нарушению принципа стабильности налогового законодательства.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации Анны Деревянко, этим законопроектом правительство пытается любой ценой перекрыть дыру в бюджете путем повышения ставок налогов и сборов, а не стимулировать экономическое развитие.

"Очевидно, такое решение обдуманным и стратегическим вряд ли можно назвать. Ведь вопрос недопоступления в бюджет заключается в существовании, прежде всего, теневой экономики, отсутствии равных правил игры в стране и тому подобное. С этими явлениями и стоит бороться в первую очередь, а не облагать дополнительной фискальной нагрузкой прозрачный бизнес", - отметила Деревянко.

Поэтому ассоциация призвала не принимать законопроект 5600 даже в первом чтении, а отклонить его полностью.