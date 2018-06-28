Изменения к Конституции в части децентрализации уменьшат полномочия президента, - Порошенко

Соответствующий законопроект ждет второго чтения в парламенте

Окончательное принятие изменений к Конституции Украины в части децентрализации будет означать потерю ряда президентских полномочий. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Конституции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Утрату президентом ряда полномочий предусматривает и проект изменений к Конституции в части децентрализации. Он проголосован в первом чтении, и ждет второе чтение, которое в силу определенных обстоятельств связано с установлением устойчивого мира на Донбассе и его деоккупации", - отметил президент.

По его словам, децентрализация на сегодня является одной из самых успешных реформ в Украине и является своеобразной "прививкой" от федерализации.

Порошенко кроме того подчеркнул, что реальные полномочия президента "и близко не соответствуют ожиданиям и требованиям общества".

"Заступая на пост президента, я четко отметил, что буду придерживаться Конституции в редакции 2004 года, той, к которой наша страна вернулась во время Революции достоинства, редакции, которая усилила роль правительства, редакции, которая усилила роль парламента, и несмотря на то, что реальные возможности президента и близко не соответствуют тем ожиданиям и требованиям, которые ставит перед президентом украинский народ, которые ставит общество, я четко придерживаюсь данного обещания - за эти годы я ни разу не пожаловался на ограничение или отсутствие полномочий ", - заявил он.

Также он добавил, что сознательно отказался от некоторых полномочий главы государства, в частности в части назначения судей, создания и ликвидации судов.

Свідомо відмовився від деяких повноважень глави держави, зокрема в частині призначення суддів, створення і ліквідації судів. Неможливо було запустити судову реформу без змін до Конституції в частині правосуддя, і я вдячний народним депутатам, які дали необхідні для цього голоси — Петро Порошенко (@poroshenko) June 28, 2018

"Невозможно было запустить судебную реформу без изменений к Конституции в части правосудия, и я благодарен народным депутатам, которые дали необходимые для этого голоса", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.