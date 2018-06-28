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Изменения к Конституции в части децентрализации уменьшат полномочия президента, - Порошенко

НовостиПолитика    28.06.2018 - 11:52
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Соответствующий законопроект ждет второго чтения в парламенте

Окончательное принятие изменений к Конституции Украины в части децентрализации будет означать потерю ряда президентских полномочий. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Конституции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Утрату президентом ряда полномочий предусматривает и проект изменений к Конституции в части децентрализации. Он проголосован в первом чтении, и ждет второе чтение, которое в силу определенных обстоятельств связано с установлением устойчивого мира на Донбассе и его деоккупации", - отметил президент.

По его словам, децентрализация на сегодня является одной из самых успешных реформ в Украине и является своеобразной "прививкой" от федерализации.

Порошенко кроме того подчеркнул, что реальные полномочия президента "и близко не соответствуют ожиданиям и требованиям общества".

"Заступая на пост президента, я четко отметил, что буду придерживаться Конституции в редакции 2004 года, той, к которой наша страна вернулась во время Революции достоинства, редакции, которая усилила роль правительства, редакции, которая усилила роль парламента, и несмотря на то, что реальные возможности президента и близко не соответствуют тем ожиданиям и требованиям, которые ставит перед президентом украинский народ, которые ставит общество, я четко придерживаюсь данного обещания - за эти годы я ни разу не пожаловался на ограничение или отсутствие полномочий ", - заявил он.

Также он добавил, что сознательно отказался от некоторых полномочий главы государства, в частности в части назначения судей, создания и ликвидации судов.

"Невозможно было запустить судебную реформу без изменений к Конституции в части правосудия, и я благодарен народным депутатам, которые дали необходимые для этого голоса", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

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Теги публикации: Конституция, децентрализация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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