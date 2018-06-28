Зміни до Конституції в частині децентралізації зменшать повноваження президента, - Порошенко

Відповідний законопроект чекає другого читання у парламенті

Остаточне ухвалення змін до Конституції України в частині децентралізації означатиме втрату низки президентських повноважень. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня Конституції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Втрату президентом низки повноважень передбачає і проект змін до Конституції в частині децентралізації. Він проголосований в першому читанні, і чекає на друге читання, яке в силу певних обставин пов’язане із встановленням стійкого миру на Донбасі та його деокупації", - зазначив президент.

За його словами, децентралізація на сьогодні є однією із найуспішніших реформ в Україні і є своєрідним "щепленням" від федералізації.

Порошенко крім того підкреслив, що реальні повноваження президента "і близько не відповідають очікуванням та вимогам суспільства".

"Заступаючи на посаду президента, я чітко наголосив, що дотримуватимусь Конституції в редакції 2004 року, тієї, до якої наша країна повернулася під час Революції гідності, редакції, яка посилила роль уряду, редакції, яка посилила роль парламенту, і попри те, що реальні можливості президента і близько не відповідають тим очікуванням та вимогам, які ставить перед президентом український народ, які ставить суспільство, я чітко дотримуюсь даної обіцянки - за ці роки я жодного разу не поскаржився на обмеження чи відсутність повноважень", - заявив він.

Також він додав, що свідомо відмовився від деяких повноважень глави держави, зокрема в частині призначення суддів, створення і ліквідації судів.

Свідомо відмовився від деяких повноважень глави держави, зокрема в частині призначення суддів, створення і ліквідації судів. Неможливо було запустити судову реформу без змін до Конституції в частині правосуддя, і я вдячний народним депутатам, які дали необхідні для цього голоси — Петро Порошенко (@poroshenko) June 28, 2018

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось, що президент України Петро Порошенко готовий найближчим часом подати до Верховної ради поправку до преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.