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Зміни до Конституції в частині децентралізації зменшать повноваження президента, - Порошенко

НовиниПолітика    28.06.2018 - 11:52
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідний законопроект чекає другого читання у парламенті

Остаточне ухвалення змін до Конституції України в частині децентралізації означатиме втрату низки президентських повноважень. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня Конституції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Втрату президентом низки повноважень передбачає і проект змін до Конституції в частині децентралізації. Він проголосований в першому читанні, і чекає на друге читання, яке в силу певних обставин пов’язане із встановленням стійкого миру на Донбасі та його деокупації", - зазначив президент.

За його словами, децентралізація на сьогодні є однією із найуспішніших реформ в Україні і є своєрідним "щепленням" від федералізації.

Порошенко крім того підкреслив, що реальні повноваження президента "і близько не відповідають очікуванням та вимогам суспільства".  

"Заступаючи на посаду президента, я чітко наголосив, що дотримуватимусь Конституції в редакції 2004 року, тієї, до якої наша країна повернулася під час Революції гідності, редакції, яка посилила роль уряду, редакції, яка посилила роль парламенту, і попри те, що реальні можливості президента і близько не відповідають тим очікуванням та вимогам, які ставить перед президентом український народ, які ставить суспільство, я чітко дотримуюсь даної обіцянки - за ці роки я жодного разу не поскаржився на обмеження чи відсутність повноважень", - заявив він. 

Також він додав, що свідомо відмовився від деяких повноважень глави держави, зокрема в частині призначення суддів, створення і ліквідації судів.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось, що президент України Петро Порошенко готовий найближчим часом подати до Верховної ради поправку до преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.

Закріплення у Конституції намірів про вступ до ЄС і НАТО консолідує Україну, - Турчинов Право кримських татар на самовизначення закріплять у Конституції, - Порошенко
Теги публікації: Конституция, децентралізація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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