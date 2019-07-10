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Изменения климата тормозят борьбу с голодом, - отчет ООН

Новости » Общество    10.07.2019 - 14:37
Изменения климата тормозят борьбу с голодом, - отчет ООН
Иллюстративное фото (awwwards.com)

Изменение климата мешает преодолевать бедность и голод

Организация объединенных наций (ООН) обнародовала отчет, в котором указывает, что изменения климата тормозят борьбу с голодом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что 9 июля в Нью-Йорке ООН представила отчет в котором говорится о том, что изменения климата на планете угрожают эффективности борьбы с голодом и бедностью в мире. Также в ООН отметили такую проблему, как ускорение темпов утраты биоразнообразия на земле.

Согласно данным доклада за 2017 год, количество людей, которые голодают, составляло около 821 миллиона, а людей, которые живут в условиях крайней бедности, насчитывается до 736 миллионов. Подавляющее большинство проживает в Африке и Азии.

Напомним, что на саммите ЕС представители 28-ми стран-участниц не смогли договориться о создании к 2050 году условий для защиты климата через возражения лидеров восточноевропейских стран.

Позже, после рекордной жары в мэрии Парижа заявили о создании специальной "климатической академии" с целью просвещения по вопросам изменений климата. Как во Франции, так и в ряде других стран объявлена чрезвычайная климатическая ситуация.

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