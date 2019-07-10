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Зміни клімату гальмують боротьбу з голодом, - звіт ООН

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 14:37
Зміни клімату гальмують боротьбу з голодом, - звіт ООН
Ілюстративне фото (awwwards.com)

Зміна клімату заважає долати бідність і голод

Організація об'єднаних націй (ООН) оприлюднила звіт, в якому вказує, що зміни клімату гальмують боротьбу з голодом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW

Повідомляється, що 9 липня у Нью-Йорку ООН представила звіт у якому йдеться про те, що зміни клімату на планеті загрожують ефективності боротьби з голодом і бідністю у світі. Також в ООН відзначили таку проблему, як прискорення темпів втрачання біорізноманіття на землі.

Згідно з даними доповіді на 2017 рік, кількість людей, які голодують складала близько 821 мільйона, а людей, які живуть в умовах крайньої бідності налічується до 736 мільйонів. Переважна більшість проживає в Африці та Азії.

Нагадаємо, що на саміті ЄС представники 28-ми країн-учасниць не змогли домовитися про створення к 2050 року умов для захисту клімату через заперечення лідерів східноєвропейських країн.

Пізніше, після рекордної спеки в мерії Парижа заявили про створення спеціальної "кліматичної академії" з метою просвіти з питань змін клімату. Як у Франції, так і в низці інших країн оголошена надзвичайна кліматична ситуація.
 

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