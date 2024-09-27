UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізмаїлі пролунали вибухи через атаку "Шахедів"

Фото: в Ізмаїлі було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В місті Ізмаїл Одеської області у ніч проти 27 вересня пролунали вибухи. На півдні регіону фіксувалися ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Вибухи в Ізмаїлі було чути близько 02.33.

Додамо, перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували, що "Шахеди" були помічені на півдні Одеської області, де й розташоване місто Ізмаїл.

Між тим місцеві пабліки та моніторингові групи пишуть про роботу ППО в районі Ізмаїла.


Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що російська армія ввечері 26 вересня запустила кілька груп дронів-камікадзе по України для чергової повітряної атаки. Так, у деяких областях була оголошена тривога через загрозу "Шахедів".

Додамо також, що моніторингові пабліки повідомляли про близько 10 дронів-камікадзе противника, що підлітають до міста Ізмаїл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзмаїлВибухиАтака дронів