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В Измаиле мужчина выстрелил в приятеля на охоте: перепутал с дичью

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Украина, Суббота 25 сентября 2021 21:24
В Измаиле мужчина выстрелил в приятеля на охоте: перепутал с дичью Фото: в Измаиле мужчина выстрелил в приятеля на охоте (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

В Измаиле произошел трагический случай во время охоты. Теперь его расследует полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Измаильский районный отдел полиции в Одесской области.

64-летний охотник сам обратился в полицию сегодня. Он сообщил, что случайно застрелил товарища, с которым был на охоте. Мужчина объяснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля.

"От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.

Теперь делом занимаются измаильские полицейские. Они изъяли оба охотничьих ружья - их направят на экспертизу.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции, сейчас решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За трагический случай на охоте мужчине грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы за убийство, совершенное по неосторожности (ч.1 ст.119).

Тело погибшего отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция просит украинцев соблюдать осторожность при использовании оружия.

"Огнестрельное оружие не терпит спешки и чрезмерной самоуверенности, поэтому не забывайте о технике безопасности, не направляйте оружие в сторону людей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Одесской области ликвидировали банду, которая похищала людей. Они создавали конфликтные ситуации, а после этого вымогали у жертв деньги всеми возможными способами.

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