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Из Измаила в Румынию запускают бесплатные эвакуационные речные рейсы: расписание

Автор: Светлана Мащенко

С 9 марта из Измаила в Румынию, порт Тульча, запускаются бесплатные эвакуационные речные рейсы.

Об этом рассказали в Министерстве инфраструктуры Украины.

Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.

Отправление будет происходить от причалов Морского вокзала города Измаил дважды в день.

Расписание рейсов:

  • посадка (Измаил) - 08:00, прибытие (Тульча) - 10:30
  • посадка (Измаил) - 14:00, прибытие (Тульча) - 15:30

Ранее мы писали, что из Сум можно выехать до 19:30 8 марта.

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