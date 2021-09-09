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Излучают ненависть к России: у Путина оценили отношения Украины и США

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Москва, Четверг 09 сентября 2021 18:33
Излучают ненависть к России: у Путина оценили отношения Украины и США Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Российские власти считают, что украинско-американские отношения "излучают ненависть" по отношению к России. Это заставляет Москву отслеживать контакты Украины с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть к нашей стране", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это заставляет Кремль анализировать и отслеживать итоги контактов руководства США и Украины.

Напомним, ранее у президента РФ Владимира Путина назвали переговоры Украины и США "дружбой против России".

Кроме того, в Кремле уверены, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе.

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