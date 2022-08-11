Изготавливали оружие для РФ. В Черкасской области арестовали имущество компаний на 17 млн гривен

Суд в Черкасской области арестовал имущество компаний на 17 млн гривен. Они изготавливали оружие для оборонпрома России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
По данным следствия, на территории Черкасской области осуществляли деятельность три предприятия, владельцем которых является гражданин России. Сумма капитала россиянина составляла 17 млн гривен.
Украинские компании в течение 2016-2021 годов сотрудничали с российскими предприятиями, они также переводили им средства. Компании в РФ изготавливали оружие и боеприпасы к нему.
Суд арестовал имущество украинских компаний, владельцем которых является гражданин России. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в АРМА.
Напомним, прокуратура передала в АРМА технику и транспорт российского предприятия на более чем 30 млн гривен.
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