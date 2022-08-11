Виготовляли зброю для РФ. У Черкаській області арештували майно компаній на 17 млн гривень

Суд у Черкаській області арештував майно компаній на 17 млн гривень. Вони виготовляли зброю для оборонпрому Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, на території Черкаської області здійснювали діяльність три підприємства, власником яких є громадянин Росії. Сума капіталу росіянина складала 17 млн гривень.

Українські компанії протягом 2016-2021 років співпрацювали з російськими підприємствами, вони також переводили їм кошти. Компанії в РФ виготовляли зброю та боєприпаси до неї.

Суд арештував майно українських компаній, власником яких є громадянин Росії. Вирішується питання про передачу арештованого майна до АРМА.