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Виготовляли зброю для РФ. У Черкаській області арештували майно компаній на 17 млн гривень

Фото: суд арештував майно компаній, які причетні до виготовлення зброї для РФ (mil ru)
Автор: Наталія Юрченко

Суд у Черкаській області арештував майно компаній на 17 млн гривень. Вони виготовляли зброю для оборонпрому Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, на території Черкаської області здійснювали діяльність три підприємства, власником яких є громадянин Росії. Сума капіталу росіянина складала 17 млн гривень.

Українські компанії протягом 2016-2021 років співпрацювали з російськими підприємствами, вони також переводили їм кошти. Компанії в РФ виготовляли зброю та боєприпаси до неї.

Суд арештував майно українських компаній, власником яких є громадянин Росії. Вирішується питання про передачу арештованого майна до АРМА.

Нагадаємо, прокуратура передала в АРМА техніку та транспорт російського підприємства на понад 30 млн гривень.

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