Печатала документы нелегалам: СБУ ликвидировала типографию

В Житомирской области ликвидировали подпольную типографию, которая делала липовые документы для выезда в страны Евросоюза. Среди клиентов типографии были нелегалы из стран, где повышенная террористическая угроза.

Работу подпольной типографии организовал житель Житомира, которого уже наказывали за нелегальные перевозки людей через госграницу. К незаконной деятельности он привлек еще двух сообщников. Типография изготавливала украинские заграничные паспорта, а также:

свидетельства о рождении ребенка;

водительские и пенсионные удостоверения;

аттестаты и дипломы об образовании;

техпаспорта на транспортные средства.

За пакет липовых документов злоумышленники брали с клиентов по 2 тысячи долларов. Клиентам также предлагалось "сопровождение" при оформлении документов в подразделениях Государственной миграционной службы.

Организатора типографии задержали во время попытки оформления для клиента заграничных документов в одном из местных отделений ГМС. Сейчас правоохранители проводят следственные действия для привлечения к ответственности других фигурантов, а также проверяют причастность к незаконной деятельности сотрудников госструктур.

СБУ также провела обыски в типографии и по месту жительства злоумышленников. Правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления поддельных паспортов, штампы и печати госучреждений, большое количество фальшивых документов, компьютерную технику с базой клиентов, бланки и шаблоны документов.

Фото: обыски в типографии (ssu.gov.ua)