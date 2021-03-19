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Печатала документы нелегалам: СБУ ликвидировала типографию

Новина українською → Житомирская область, Пятница 19 марта 2021 17:08
Печатала документы нелегалам: СБУ ликвидировала типографию Фото: обыски в типографии (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Житомирской области ликвидировали подпольную типографию, которая делала липовые документы для выезда в страны Евросоюза. Среди клиентов типографии были нелегалы из стран, где повышенная террористическая угроза.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Работу подпольной типографии организовал житель Житомира, которого уже наказывали за нелегальные перевозки людей через госграницу. К незаконной деятельности он привлек еще двух сообщников. Типография изготавливала украинские заграничные паспорта, а также:

  • свидетельства о рождении ребенка;
  • водительские и пенсионные удостоверения;
  • аттестаты и дипломы об образовании;
  • техпаспорта на транспортные средства.

За пакет липовых документов злоумышленники брали с клиентов по 2 тысячи долларов. Клиентам также предлагалось "сопровождение" при оформлении документов в подразделениях Государственной миграционной службы.

Организатора типографии задержали во время попытки оформления для клиента заграничных документов в одном из местных отделений ГМС. Сейчас правоохранители проводят следственные действия для привлечения к ответственности других фигурантов, а также проверяют причастность к незаконной деятельности сотрудников госструктур.

СБУ также провела обыски в типографии и по месту жительства злоумышленников. Правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления поддельных паспортов, штампы и печати госучреждений, большое количество фальшивых документов, компьютерную технику с базой клиентов, бланки и шаблоны документов.

Фото: обыски в типографии (ssu.gov.ua)

Напомним, до этого СБУ блокировала каналы нелегальной миграции в двух областях Украины. Среди мигрантов были выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

Кроме того, СБУ разоблачила канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза через территорию Украины.

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