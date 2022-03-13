Избыточные суммы пособий, льгот и субсидий возвращать будет не нужно, - Минсоцполитики

"Проведение перерасчета и возврата соответствующих выплат получателями после прекращения срока действия военного положения соответствующим решением правительства не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, даже если в течение действия военного положения у получателей изменился размер дохода или другие обстоятельства, которые могли привести к уменьшению ранее назначенных размеров социальных пособий, льгот и субсидий, то даже при этих обстоятельствах такие получатели продолжат получать выплаты в ранее назначенных размерах в течение военного положения, а после его завершения, государство не потребует вернуть суммы, полученные в результате автоматического продления сроков таких пособий.

После завершения военного положения получатели, которым выплата государственной социальной помощи и льгот было автоматически продлена, должны в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы в дальнейшем продолжать получать пособия и льготы.