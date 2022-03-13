UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Избыточные суммы пособий, льгот и субсидий возвращать будет не нужно, - Минсоцполитики

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров автоматически продлил срок выплаты государственных социальных пособий и льгот, которые были назначены ранее, на период введения военного положения. Лишние суммы, которые могут быть выплачены в это время, возвращать будет не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Проведение перерасчета и возврата соответствующих выплат получателями после прекращения срока действия военного положения соответствующим решением правительства не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, даже если в течение действия военного положения у получателей изменился размер дохода или другие обстоятельства, которые могли привести к уменьшению ранее назначенных размеров социальных пособий, льгот и субсидий, то даже при этих обстоятельствах такие получатели продолжат получать выплаты в ранее назначенных размерах в течение военного положения, а после его завершения, государство не потребует вернуть суммы, полученные в результате автоматического продления сроков таких пособий.

После завершения военного положения получатели, которым выплата государственной социальной помощи и льгот было автоматически продлена, должны в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы в дальнейшем продолжать получать пособия и льготы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине