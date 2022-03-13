Надлишкові суми допомог, пільг та субсидій повертати буде не потрібно, - Мінсоцполітики

"Проведення перерахунку та повернення відповідних виплат одержувачами після припинення терміну дії воєнного стану відповідним рішенням уряду не передбачено", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, навіть якщо протягом дії воєнного стану у отримувачів змінився розмір доходу або інші обставини, які могли призвести до зменшення призначених раніше розмірів соціальних допомог, пільг та субсидій, то навіть за цих обставин такі отримувачі продовжать одержувати виплати у раніше призначених розмірах протягом воєнного стану, а після його завершення держава не вимагатиме повернути суми, отримані внаслідок автоматичного продовження строків таких допомог.

Після завершення воєнного стану одержувачі, яким виплату державної соціальної допомоги та пільг було автоматично продовжено, мають протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги та пільги.