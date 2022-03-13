ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Избыточные суммы пособий, льгот и субсидий возвращать будет не нужно, - Минсоцполитики

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 марта 2022 08:29
Избыточные суммы пособий, льгот и субсидий возвращать будет не нужно, - Минсоцполитики Фото: льготы и субсидии, выплаченные избыточно, возвращать будет не нужно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров автоматически продлил срок выплаты государственных социальных пособий и льгот, которые были назначены ранее, на период введения военного положения. Лишние суммы, которые могут быть выплачены в это время, возвращать будет не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Проведение перерасчета и возврата соответствующих выплат получателями после прекращения срока действия военного положения соответствующим решением правительства не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, даже если в течение действия военного положения у получателей изменился размер дохода или другие обстоятельства, которые могли привести к уменьшению ранее назначенных размеров социальных пособий, льгот и субсидий, то даже при этих обстоятельствах такие получатели продолжат получать выплаты в ранее назначенных размерах в течение военного положения, а после его завершения, государство не потребует вернуть суммы, полученные в результате автоматического продления сроков таких пособий.

После завершения военного положения получатели, которым выплата государственной социальной помощи и льгот было автоматически продлена, должны в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы в дальнейшем продолжать получать пособия и льготы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы