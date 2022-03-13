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Надлишкові суми допомог, пільг та субсидій повертати буде не потрібно, - Мінсоцполітики

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Україна, Неділя 13 березня 2022 08:29
Надлишкові суми допомог, пільг та субсидій повертати буде не потрібно, - Мінсоцполітики Фото: пільги та субсидії, виплачені надлишково, повертати буде не потрібно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів автоматично продовжив строк виплати державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, на період введення воєнного стану. Надлишкові суми, які можуть бути виплачені в цей час, повертати буде не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Проведення перерахунку та повернення відповідних виплат одержувачами після припинення терміну дії воєнного стану відповідним рішенням уряду не передбачено", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, навіть якщо протягом дії воєнного стану у отримувачів змінився розмір доходу або інші обставини, які могли призвести до зменшення призначених раніше розмірів соціальних допомог, пільг та субсидій, то навіть за цих обставин такі отримувачі продовжать одержувати виплати у раніше призначених розмірах протягом воєнного стану, а після його завершення держава не вимагатиме повернути суми, отримані внаслідок автоматичного продовження строків таких допомог.

Після завершення воєнного стану одержувачі, яким виплату державної соціальної допомоги та пільг було автоматично продовжено, мають протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги та пільги.

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