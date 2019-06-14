Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе, - Болтон

Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для достижения мира на Донбассе. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter .

Болтон считает достижение мира на Донбассе - важным шагом в налаживании отношений Вашингтона с Кремлем.

"Представитель Волкер и я встретились сегодня, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе - ключевого шага для налаживания отношений США и России", - заявил он.

В то же время Болтон подчеркнул, что важно, чтобы Россия внесла свой вклад в разрешение ситуации на Донбассе и участвовала в этом серьезно.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и в аннексированном Крыму.