Обрання першого віце-спікера та закон про олігархів: що сьогодні розгляне Рада
Фото: Рада проведе засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 19 жовтня народні депутати зберуться на пленарне засідання. Вони розглянуть, зокрема, обрання першого віце-спікера та закон про олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.
Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроекти про внесення змін до:
- деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (друге читання);
- деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання);
- статті 3 ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України (друге читання);
- статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (друге читання);
- деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (перше читання);
- до ЗУ "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (перше читання).
Нагадаємо, 8 жовтня Рада закрила засідання так і не обравши першого віце-спікера, місце якого тало вакантним після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.
Додамо, раніше стало відомо, що Верховна рада може схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до кінця листопада - середини грудня.