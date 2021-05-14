UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Избрание на должности членов ВСП могут изменить: комитет Рады поддержал закон Зеленского

Автор: Юлия Струк

Порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП могут изменить. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №5068.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики.

Этот закон глава государства определил как неотложный.

В документе прописан порядок образования и деятельности Этического совета. В его состав будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции и/или в сфере судебной реформы соответствии с международными договорами.

Закон определяет полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели.

Также определяется и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №5068", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале мая Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по проекту закона президента №5068. Документ содержит 11 рекомендаций комиссии к тексту законопроекта.

Как писало РБК-Украина, соответствующие законопроекты президент Владимир Зеленский внес в Раду в феврале 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная РадаВысший совет правосудия