Избрание на должности членов ВСП могут изменить: комитет Рады поддержал закон Зеленского

Порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП могут изменить. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №5068.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики.
Этот закон глава государства определил как неотложный.
В документе прописан порядок образования и деятельности Этического совета. В его состав будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции и/или в сфере судебной реформы соответствии с международными договорами.
Закон определяет полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели.
Также определяется и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №5068", - сказано в сообщении.
Напомним, в начале мая Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по проекту закона президента №5068. Документ содержит 11 рекомендаций комиссии к тексту законопроекта.
Как писало РБК-Украина, соответствующие законопроекты президент Владимир Зеленский внес в Раду в феврале 2021 года.