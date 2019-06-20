Избран знаменосец сборной Украины на Европейских играх-2019

Нести украинский флаг на церемонии открытия ІІ Европейских игр-2019 доверено Олимпийскому чемпиону Игр в Сиднее-2000 и обладателю 9 наград Кубка мира по стендовой стрельбе Николаю Мильчеву. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ​​ответственную миссию - нести флаг Украины на церемонии открытия мультиспортивного форума. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления", - сказал Николай Мильчев.

Напомним, II Европейских игр состоятся с 21 по 28 июня 2019 в Минске (Беларусь). На соревнованиях выступят 200 украинских спортсменов в 21 дисциплине.

На I Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсменов в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.