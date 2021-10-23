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Избран новый глава Верховного Суда, Савченко задержали на границе, Алек Болдуин застрелил украинку: новости за 22 октября

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Суббота 23 октября 2021 08:30
Избран новый глава Верховного Суда, Савченко задержали на границе, Алек Болдуин застрелил украинку: новости за 22 октября Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Избран новый глава Верховного Суда Украины, экс-нардеп Надежда Савченко пыталась попасть в Украину с поддельным COVID-сертификатом, Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 22 октября - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине: последние новости

Избран новый глава Верховного Суда

В пятницу, 22 октября, Верховный Суд на пленуме избрал нового председателя. Им стал Всеволод Князев, самый молодой глава наивысшей судебной инстанции Украины в истории. За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей из 169.

Кто он такой и чем известен - в материале РБК-Украина.

Газ и COVID: в Киеве состоялось заседание СНБО

В пятницу, 22 октября, в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, участники заседания рассмотрели вопросы относительно поставок газа и заболеваемость COVID в Украине. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина начала входить в пик коронавируса, а количество жертв COVID ежедневно может составлять более 1 тысячи человек.

Подробнее о том, что обсуждали на заседании СНБО - в материале РБК-Украина.

В дом заместителя главы ОП Жовквы бросили коктейль "Молотова"

В дом заместителя главы Офиса президента Украины бросили коктейль "Молотова". Нападавшего задержали. Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о заместителе главы ОП Игоре Жовкве.

Стало известно, что злоумышленнику обещали заплатить 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.

Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок

Знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США). Предварительно известно, что реквизитная винтовка оказалась заряженной.

42-летнюю украинку Галину Гатчинс, которая работала на съемках вестерна оператором-постановщиком, срочно доставили на вертолете в больницу, но спасти не смогли. Кроме того был ранен 48-летний режиссер картины Джоуэл Соуз. Он был также госпитализирован каретой скорой помощи с ранением в плечо. Съемки фильма временно приостановили.

В Москве мощный ураган разрушил часть Кремлевской стены: видео обрушения

Непогода накрыла столицу России Москву, где ураган - "подарок" от циклона - привел к разрушениям на Красной площади. Мощные порывы ветра снесли строительные леса и сорвали один из зубцов Кремлевской стены.

Сила ветра в Москве, по информации российских МЧСников, в пятницу достигала 20 метров в секунду.

Украину накроет мощным арктическим циклоном: где станет очень холодно на выходных

Погода в Украине на выходных напугает внезапным похолоданием в разных областях страны. На страну надвигается мощный циклон с арктическим воздухом из Финляндии. Холодный воздух накроет многие страны Европы, и температура воздуха в Украине упадет резко, сразу на 5-7 градусов.

Какая погода ждет украинцев на выходных, 23 и 24 октября - читайте в материале Styler.

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