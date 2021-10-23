Избран новый глава Верховного Суда, Савченко задержали на границе, Алек Болдуин застрелил украинку: новости за 22 октября
Избран новый глава Верховного Суда Украины, экс-нардеп Надежда Савченко пыталась попасть в Украину с поддельным COVID-сертификатом, Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 22 октября - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Украина заняла второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19. Также в тройку лидеров вошли Россия и Румыния.
- В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Украине на дистанционное обучение рекомендуют перевести высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. В то же время в Киеве в школах начнутся осенние каникулы раньше запланированного времени.
- Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Одна из фигуранток - бывшая нардеп Надежда Савченко.
- Киев готовится к ужесточению карантинных ограничений. Первый заместитель главы КГГА Николая Поворозника заявил, что транспортом смогут пользоваться исключительно люди, которые вакцинированные или имеют свежий ПЦР-тест или антиген.
- В одну из больниц Киева доставили сразу семь пациентов с коронавирусом. Отмечается, что у них были тяжелые симптомы заболевания и они имели сертификаты вакцинации. Однако, как оказалось, документы о прививках были подделаны.
Избран новый глава Верховного Суда
В пятницу, 22 октября, Верховный Суд на пленуме избрал нового председателя. Им стал Всеволод Князев, самый молодой глава наивысшей судебной инстанции Украины в истории. За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей из 169.
Кто он такой и чем известен - в материале РБК-Украина.
Газ и COVID: в Киеве состоялось заседание СНБО
В пятницу, 22 октября, в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, участники заседания рассмотрели вопросы относительно поставок газа и заболеваемость COVID в Украине. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина начала входить в пик коронавируса, а количество жертв COVID ежедневно может составлять более 1 тысячи человек.
Подробнее о том, что обсуждали на заседании СНБО - в материале РБК-Украина.
В дом заместителя главы ОП Жовквы бросили коктейль "Молотова"
В дом заместителя главы Офиса президента Украины бросили коктейль "Молотова". Нападавшего задержали. Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о заместителе главы ОП Игоре Жовкве.
Стало известно, что злоумышленнику обещали заплатить 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.
Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок
Знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США). Предварительно известно, что реквизитная винтовка оказалась заряженной.
42-летнюю украинку Галину Гатчинс, которая работала на съемках вестерна оператором-постановщиком, срочно доставили на вертолете в больницу, но спасти не смогли. Кроме того был ранен 48-летний режиссер картины Джоуэл Соуз. Он был также госпитализирован каретой скорой помощи с ранением в плечо. Съемки фильма временно приостановили.
В Москве мощный ураган разрушил часть Кремлевской стены: видео обрушения
Непогода накрыла столицу России Москву, где ураган - "подарок" от циклона - привел к разрушениям на Красной площади. Мощные порывы ветра снесли строительные леса и сорвали один из зубцов Кремлевской стены.
Сила ветра в Москве, по информации российских МЧСников, в пятницу достигала 20 метров в секунду.
Украину накроет мощным арктическим циклоном: где станет очень холодно на выходных
Погода в Украине на выходных напугает внезапным похолоданием в разных областях страны. На страну надвигается мощный циклон с арктическим воздухом из Финляндии. Холодный воздух накроет многие страны Европы, и температура воздуха в Украине упадет резко, сразу на 5-7 градусов.
Какая погода ждет украинцев на выходных, 23 и 24 октября - читайте в материале Styler.