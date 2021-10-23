Обрано нового голову Верховного Суду, Савченко затримали на кордоні, Алек Болдуін застрелив українку: новини за 22 жовтня
Обрано нового голову Верховного Суду України, екс-нардеп Надія Савченко намагалася потрапити в Україну з підробленим COVID-сертифікатом, Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 22 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Україна посіла друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID-19. Також в трійку лідерів увійшли Росія та Румунія.
- У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 в Україні на дистанційне навчання рекомендують перевести вищі навчальні заклади, професійної та післядипломної освіти. Водночас в Києві в школах розпочнуться осінні канікули раніше запланованого часу.
- Працівники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у двох жінок підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19. Одна із фігуранток - колишня нардеп Надія Савченко.
- Київ готується до посилення карантинних обмежень. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що транспортом зможуть користуватись виключно люди, які мають вакцинацію або свіжий ПЛР-тест або антиген.
- В одну із лікарень Києва доправили одразу сім пацієнтів з коронавірусом. Зазначається, що в них були важкі симптоми захворювання та вони мали сертифікати вакцинації. Однак, як виявилося, документи про щеплення були підроблені.
Обрано нового голову Верховного Суду
В п’ятницю, 22 жовтня, Верховний Суд на пленумі обрав нового голову. Ним став Всеволод Князєв, наймолодший голова найвищої судової інстанції України в історії. За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів з 169.
Хто він такий і чим відомий - у матеріалі РБК-Україна.
Газ і COVID: в Києві відбулося засідання РНБО
У п'ятницю, 22 жовтня, в Києві відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, учасники засідання розглянули питання щодо поставок газу та постачання газу в Україну. Так, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почала входити в пік коронавірусу, а кількість жертв щодня може становити понад 1 тисячу осіб.
Детальніше про те, які питання обговорювали на засіданні РНБО - в матеріалі РБК-Україна.
У будинок заступника голови ОП Жовкви кинули коктейль "Молотова"
У будинок заступника голови Офісу президента України кинули коктейль "Молотова". Нападника затримали. Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що мова йде про заступника голови ОП Ігоря Жовкву.
Стало відомо, що зловмиснику обіцяли заплатити 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.
Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок
Знаменитий голлівудський актор 63-річний Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико (США). Попередньо відомо, що реквізитна гвинтівка виявилася зарядженою.
42-річну Галину Гатчинс, яка працювала на зйомках вестерну оператором-постановником, терміново доставили на вертольоті до лікарніЮ але врятувати не змогли. Крім того, був поранений 48-річний режисер картини Джоуел Соуз. Він був також госпіталізований каретою швидкої допомоги з пораненням у плече. Зйомки фільму тимчасово призупинили.
У Москві потужний ураган зруйнував частину Кремлівської стіни: відео обвалення
Негода накрила столицю Росії Москву, де ураган - "подарунок" від циклону - призвів до руйнувань на Красній площі. Потужні пориви вітру знесли будівельні ліси та зірвали один із зубців Кремлівської стіни.
Сила вітру в Москві, за інформацією російських МНСників, сьогодні досягала 20 метрів на секунду.
Україну накриє потужним арктичним циклоном: де стане дуже холодно на вихідних
Погода в Україні на вихідних налякає раптовим похолоданням в різних областях країни. На країну насувається потужний циклон з арктичним повітрям з Фінляндії. Холодне повітря накриє багато країн Європи, і температура повітря в Україні впаде різко, відразу на 5-7 градусів.
Яка погода чекає українців на вихідних, 23 і 24 жовтня - читайте в матеріалі Styler.