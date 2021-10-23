Обрано нового голову Верховного Суду, Савченко затримали на кордоні, Алек Болдуін застрелив українку: новини за 22 жовтня

Обрано нового голову Верховного Суду України, екс-нардеп Надія Савченко намагалася потрапити в Україну з підробленим COVID-сертифікатом, Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 22 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: останні новини

Обрано нового голову Верховного Суду

В п’ятницю, 22 жовтня, Верховний Суд на пленумі обрав нового голову. Ним став Всеволод Князєв, наймолодший голова найвищої судової інстанції України в історії. За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів з 169.

Хто він такий і чим відомий - у матеріалі РБК-Україна.

Газ і COVID: в Києві відбулося засідання РНБО

У п'ятницю, 22 жовтня, в Києві відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, учасники засідання розглянули питання щодо поставок газу та постачання газу в Україну. Так, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почала входити в пік коронавірусу, а кількість жертв щодня може становити понад 1 тисячу осіб.

Детальніше про те, які питання обговорювали на засіданні РНБО - в матеріалі РБК-Україна.

У будинок заступника голови ОП Жовкви кинули коктейль "Молотова"

У будинок заступника голови Офісу президента України кинули коктейль "Молотова". Нападника затримали. Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що мова йде про заступника голови ОП Ігоря Жовкву.

Стало відомо, що зловмиснику обіцяли заплатити 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок

Знаменитий голлівудський актор 63-річний Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико (США). Попередньо відомо, що реквізитна гвинтівка виявилася зарядженою.

42-річну Галину Гатчинс, яка працювала на зйомках вестерну оператором-постановником, терміново доставили на вертольоті до лікарніЮ але врятувати не змогли. Крім того, був поранений 48-річний режисер картини Джоуел Соуз. Він був також госпіталізований каретою швидкої допомоги з пораненням у плече. Зйомки фільму тимчасово призупинили.

У Москві потужний ураган зруйнував частину Кремлівської стіни: відео обвалення

Негода накрила столицю Росії Москву, де ураган - "подарунок" від циклону - призвів до руйнувань на Красній площі. Потужні пориви вітру знесли будівельні ліси та зірвали один із зубців Кремлівської стіни.

Сила вітру в Москві, за інформацією російських МНСників, сьогодні досягала 20 метрів на секунду.

Україну накриє потужним арктичним циклоном: де стане дуже холодно на вихідних

Погода в Україні на вихідних налякає раптовим похолоданням в різних областях країни. На країну насувається потужний циклон з арктичним повітрям з Фінляндії. Холодне повітря накриє багато країн Європи, і температура повітря в Україні впаде різко, відразу на 5-7 градусів.

Яка погода чекає українців на вихідних, 23 і 24 жовтня - читайте в матеріалі Styler.