UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Слуга народа" избрала нового главу партии: кто получил должность

Автор: Анастасия Рокитна

На съезде политической партии "Слуга народа" избрали новую главу партии. Ей стала заместитель главы фракции СН в Верховной раде Елена Шуляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера партии Юлии Палийчук.

"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность", - отметила она.

Что известно о Шуляк

Он является заместителем главы фракции "Слуга народа". А также заместителем главы комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Шуляк также глава Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

Что с предыдущим председателем партии

Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга Народа", чтобы сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя спикера Верховной рады Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа