"Слуга народа" избрала нового главу партии: кто получил должность

На съезде политической партии "Слуга народа" избрали новую главу партии. Ей стала заместитель главы фракции СН в Верховной раде Елена Шуляк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера партии Юлии Палийчук.
"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность", - отметила она.
Он является заместителем главы фракции "Слуга народа". А также заместителем главы комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Шуляк также глава Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.
Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга Народа", чтобы сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя спикера Верховной рады Украины.