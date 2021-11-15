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"Слуга народу" обрала нового очільника партії: хто отримав посаду

Автор: Анастасія Рокитна

На з'їзді політичної партії "Слуга народу" обрали нову голову партії. Нею стала заступниця голови фракції СН у Верховній раді Олена Шуляк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера партії Юлії Палійчук.

"Олена Шуляк очолила партію "Слуга народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада. Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду", - отметила она.

Що відомо про Шуляк

Вона є заступником голови фракції "Слуга народу". А також заступником голови комітету Верховної ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Шуляк також голова Координаційної ради з проблемних питань містобудування.

Що з попереднім головою партії

Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга Народу", щоб зосередитися на роботі в якості першого заступника спікера Верховної ради України.

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Слуга народа