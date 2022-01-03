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Избран новый генсек ОПЕК: кто им стал

Автор: Анастасия Рокитна

Представители стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) избрали нового генсека организации. Им стал Хайтам аль-Гайс.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на France24.

Конференция приняла решение путем аккламации назначить Хайтама аль-Гайса из Кувейта генеральным секретарем ОПЕК с 1 августа 2022 года сроком на три года, говорится в заявлении ОПЕК.

Что о нем известно

Аль-Гайс, который был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по июнь 2021 года, занимает должность заместителя директора распорядителя нефтяной компании Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Отмечается, что Аль-Гайс заменит нигерийца Мухаммеда Баркиндо, который был генсеком ОПЕК два срока (по 3 года) подряд с мая 2016 года.

Организация стран-экспортеров нефти - это межправительственное объединение нефтедобывающих государств, конечная цель которого заключается в стабилизации цен на нефть.

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