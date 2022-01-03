Обрано нового генсека ОПЕК: хто ним став

Конференція ухвалила рішення шляхом акламації призначити Хайтама аль-Гайса з Кувейту генеральним секретарем ОПЕК з 1 серпня 2022 року терміном на три роки, йдеться у заяві ОПЕК.

Що про нього відомо

Аль-Гайс, який був представником Кувейту в ОПЕК з 2017 по червень 2021 року, обіймає посаду заступника директора розпорядника нафтової компанії Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Зазначається, що Аль-Гайс замінить нігерійця Мухаммеда Баркіндо, який був генсеком ОПЕК два терміни (по 3 роки) поспіль з травня 2016 року.

Організація країн-експортерів нафти - це міжурядове об’єднання нафтовидобувних держав, кінцева мета якого полягає в стабілізації цін на нафту.