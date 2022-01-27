Избивали и грабили людей: под Харьковом задержали преступную банду

В полицию поступила информация, что в области орудует группировка, участники которой выдавали себя за полицейских и грабили, избивали людей.

Правоохранители по "гарячим" следам задержали банду. Они установили, что организовал ее 39-летний уроженец России. Он был неоднократно судимый за разбои и наркотики. Он также привлек к криминалу 38-летнего жителя Харьковской области и двух уроженцев одной из стран Кавказского региона, 33-х и 50-ти лет. Все мужчины также были ранее судимые.

По данным полиции, в прошлом году злоумышленники избили несовершеннолетнего парня. Когда он был без сознания его обокрали, взяв сумку с ценными вещами, наличными в сумме почти 7 тысяч гривен и документами.

Также банда напала и на жителя области, который занимался обменом валют и денежными ссудами.

Однако первым в списке жертв разбойников оказался 84-летний пенсионер, якобы имевший определенные сбережения. Чтобы спасти дедушку, который мог не выдержать пыток преступников, правоохранители оперативно приняли комплекс мер и провели спецоперацию по задержанию.

Фото: полиция задержала злоумышленников, которые нападали на людей (mvs.gov.ua)

"Дверь квартиры пенсионер открыл злоумышленникам сам, ведь они представились сотрудниками полиции. Попав в дом, подельники набросились на мужчину с кулаками, а чтобы не кричал, скотчем заклеили рот. В этот момент сработали бойцы спецподразделения КОРД", - говорится в сообщении.

Всех четырех мужчин правоохранители задержали с поличным. При обыске у них изъяты нож, скотч, перчатки, банковские карты потерпевшего. Кроме того, изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Членам банды грозит до 12 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие следственные действия.