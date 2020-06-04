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Избирательные штабы Трампа и Байдена атаковали хакеры с Ирана и Китая, - Google

Новости » Политика     04.06.2020 - 23:35
Избирательные штабы Трампа и Байдена атаковали хакеры с Ирана и Китая, - Google
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Хакеры пытались получить доступ к компьютерным системам обеих штабов

Компания Google зафиксировала попытки хакеров взять под контроль компьютерные системы предвыборных штабов американского президента Дональда Трампа и его вероятного соперника Джозефа Байдена. Хакерские атаки проводились с Ирана и Китая.

Об этом в своем Twitter сообщил руководитель отдела Google по кибербезопасности Шейн Хантли.

По его словам, у хакеров могли быть связь с властями своих стран. Сейчас в Google утверджают, что "нет никаких признаков" того, что хакерам добились успеха. Однако Хантли дал некоторые рекомендации избирательным штабам о том, как действовать в таких ситуациях.

"Если вы работаете над кампанией в этом цикле выборов, ваши личные учетные записи могут быть взломаны. Используйте лучшую защиту, какую только сможете. Двухфакторная аутентификация или повышеная защита действительно могут изменить ситуацию", - отметил он.

Хантли добавил, что Google уведомил об этих случаях пользователей, которых могла затронуть эта ситуация, а также сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, согласно последним опросам перед президентскими выборами в США (запланированы на ноябрь 2020, - ред.) действующий президент Дональд Трамп уступает своему будущему конкуренту, демократу Джо Байдену, 10% поддержки.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины хакерыкибератакаВыборы в США
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