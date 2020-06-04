Виборчі штаби Трампа і Байдена атакували хакери з Ірану і Китаю, - Google

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Хакери намагалися отримати доступ до комп'ютерних систем обох штабів

Компанія Google зафіксувала спроби хакерів взяти під контроль комп'ютерні системи передвиборних штабів американського президента Дональда Трампа і його ймовірного суперника Джозефа Байдена. Хакерські атаки проводилися з Ірану та Китаю.

Про це у Twitter повідомив керівник відділу Google з кібербезпеки Шейн Хантлі.

За його словами, у хакерів могли бути зв'язок з владою своїх країн. Зараз у Google стверджують, що "немає жодних ознак того, що хакерам добилися успіху. Однак Хантлі дав деякі рекомандації виборчим штабам про те, як діяти в таких ситуаціях.

"Якщо ви працюєте над кампанією в цьому циклі виборів, ваші особисті облікові записи можуть бути зламані. Використовуйте кращий захист, який тільки зможете. Двофакторна аутентифікація або підвищений захист дійсно можуть змінити ситуацію", - зазначив він.

Хантлі додав, що Google повідомив про ці випадки користувачів, яких могла торкнутися ця ситуація, а також співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, згідно з останніми опитуваннями перед президентськими виборами в США (заплановані на листопад 2020, - ред.) чинний президент Дональд Трамп поступається своєму майбутньому конкуренту, демократу Джо Байдену, 10% підтримки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур