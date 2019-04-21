Избирательные бюллетени получили все участки

Накануне выборов 2019, по состоянию на вечер субботы, 20 апреля, 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных комиссий. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По словам Слипачук, всего бюллетени были переданы почти на 30 тысяч участков.

"По оперативным данным, все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий. Всего было передано бюллетени для голосования на почти 30 тысяч участков", - написала председатель ЦИК.

Слипачук добавила, что последний этап перед повторным голосованием завершен.

"Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной. Следующий этап - день повторного голосования за президента Украины!" - отметила она.

Напомним, первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов президента Украины, стала Австралия. В частности, выборы начались на заграничном избирательном участке в Австралии в 01:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.

Завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско, в 6:00 утра по киевскому времени 22 апреля.