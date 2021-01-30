Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала судебное расследование

Фото: жертва нападения (instagram.com/maman_de_yuriy)

Парижская прокуратура начала судебное расследование избиения украинского подростка Юрия Крученика в столице Франции. Семеро задержанных отправлены под стражу.

Об этом сообщает BFMTV.

Прокуратура начала следующую стадию расследования дела сегодня, 30 января. Задержанным готовят обвинение в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления и групповом грабеже и насилии.

Известно, что семеро из задержанных, шестеро из которых несовершеннолетние, отправлены под стражу, а еще двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

Напомним, 15 января в центре Парижа около 10 человек в масках с металлическими палками, битами и ножами напали на 15-летнего украинца Юрия, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа.

Позже президент Владимир Зеленский призвал наказать нападавших тюремными сроками.

При этом французские СМИ сообщали, что нападение на украинского подростка могло стать следствием мести и разборок местных банд. Юрий якобы мог быть причастен к уличной банде. Но позже в украинском МИД заявили, что он никогда не был под следствием.