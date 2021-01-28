Избиение украинского подростка в Париже: банду нападавших задержали

Фото: жертва нападения (instagram.com/maman_de_yuriy)

В четверг, 28 января, в городе Ванв, что вблизи Парижа, задержали девятерых человек по подозрению в нападении на украинского подростка. Они находятся под стражей.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Среди задержанных 8 несовершеннолетних. Все они являются участниками одной из группировок. Им сообщено о подозрении в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления и групповом грабеже и насилии.

Расследование продолжается.

Напомним, 15 января в центре Парижа около 10 человек в масках с металлическими палками, битами и ножами напали на 15-летнего украинца Юрия, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа.

Позже президент Владимир Зеленский призвал наказать нападавших тюремными сроками.

При этом французские СМИ сообщали, что нападение на украинского подростка могло стать следствием мести и разборок местных банд. Юрий якобы мог быть причастен к уличной банде. Также сообщали, что мать пострадавшего подростка фигурировала в деле о торговле людьми.