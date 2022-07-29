Избежать российского сценария. Компания Jeep из-за опасения санкций закроет завод в Китае

Концерн Stellantis закроет совместное предприятие и прекратит выпуск автомобилей Jeep в Китае из-за опасения возможных санкций в будущем.

Об этом заявил исполнительный директор концерна Stellantis Карлос Таварес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Глава концерна также подчеркнул, что в последние годы компания сталкивалась с большим количеством случаев политического вмешательства в работу бизнеса на китайском рынке.

"Мы не хотим оказаться жертвой взаимных санкций, как это недавно произошло с другими компаниями в других частях мира",— отметил Таварес.

Формальным поводом для прекращения сотрудничества Stellantis с китайской Guangzhou Automobile Group стало отсутствие прогресса за последние годы.