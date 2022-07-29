Уникнути російського сценарію. Компанія Jeep через побоювання санкцій закриє завод в Китаї

Концерн Stellantis закриє спільне підприємство і припинить випуск автомобілів Jeep в Китаї через побоювання можливих санкцій в майбутньому.
Про це заявив виконавчий директор концерну Stellantis Карлос Таварес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Глава концерну також підкреслив, що в останні роки компанія стикалася з великою кількістю випадків політичного втручання в роботу бізнесу на китайському ринку.
"Ми не хочемо опинитися жертвою взаємних санкцій, як це нещодавно сталося з іншими компаніями в інших частинах світу",— зазначив Таварес.
Формальним приводом для припинення співпраці Stellantis з китайською Guangzhou Automobile Group стала відсутність прогресу за останні роки.
Раніше у США запропонували ввести санкції за купівлю Китаєм російської нафти. Законопроект передбачає введення санкцій проти будь-якої юрособи за страхування або реєстрацію танкерів, які здійснюють перевезення нафти або скрапленого природного газу (СПГ) з Росії в Китай.
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