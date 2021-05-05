Из-за "скруток" НДС государство ежегодно теряет более 10 млрд грн, - эксперт

По его словам, налоговики последние несколько лет "не замечают" схемы по НДС, от чего госбюджет теряет миллиарды. Схема эта, по словам чиновника, чрезвычайно проста, ведь речь идет о подмене бухгалтерских понятий.

"Условно говоря, вы завезли в Украину бананы, продали их на рынке за кэш. У вас остались документы. Вы с этими документами идете в компанию, которая пытается минимизировать свои налоговые обязательства, и якобы продаете им эти бананы, которые на самом деле уже были проданы за кэш. То есть, это фиктивная сделка. А компания получает фиктивный входной НДС, и как следствие - уменьшает свои обязательства уплаты в государственный бюджет. Потому что эти бананы проходят исключительно на бумаге", - пояснил Уманский.

Выявить эту схему очень просто, убежден он, однако налоговики "не спешат" этим заняться.

"В Налоговом кодексе и в инструкциях, которые утверждены правительством и Министерством финансов, создана давно так называемая аналитическая система "СМкор", которая выявляет все эти вещи. В системе анализа рисков такие красные флажки выскакивают и показывают: это рисковая операция. И дальше уже налоговик принимает решение, пропускать такую рисковую операцию или нет. Последние 2 года почему-то у налоговиков очки запотевшие, они пропускают эти сделки. К этому времени очень редки такие сделки были. А 2-3 года назад они стали массовыми", - рассказал Уманский.

По его оценке, госбюджет от скруток НДС теряет около 5 млрд грн ежегодно. Он также подчеркнул, что это не единственная схема. И если власть будет иметь политическую волю и перекроет преступные схемы, госбюджет сможет получить около 10 млрд грн и не будет необходимости повышать налоги.

"Скрутки - это наиболее яркая, циничная, наглая сделка, которая оказывается довольно быстро. Ей мгновенно можно перекрыть кислород этой схеме. Как и многим другим. То, что я показывал, то, что считается, и то, что в течение месяца можно перекрыть, - это около 10 млрд грн минимизировать", - сказал Уманский.