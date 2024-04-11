Із тренера у фанати за лічені секунди. Керманич "Боруссії" Д попросив легенду про селфі

Культовий футболіст туринського "Ювентуса" Алессандро Дель П'єро навіть через роки після завершення ігрової кар'єри залишається популярною фігурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS Sports Golazo.
Веселий епізод трапився в ефірі американського телеканалу CBS Sports. На флеш-інтерв'ю після поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко" прийшов керманич дортмундської "Боруссії" Едін Терзіч.
Зірковим інтерв'юером виявився екс-нападник збірної Італії Дель П'єро. Терзіч відповів на всі запитання експерта, а потім скромно попросив про спільну світлину з "Пінтуріккіо". Німецько-хорватський фахівець розповів італійцю, що захоплювався його грою.
Зустріч із ідолом юності підсолодила Терзічу гіркоту поразки. "Джмелі" під його керівництвом програли "Атлетіко" перший чвертьфінал Ліги чемпіонів (1:2). Єдиний м'яч у складі дортмундців оформив Аллє.
Уродженець Ковельяно (провінція Тревізо), вихованець "Падови". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 1991/92 у Серії B.
У 1993 році перебрався в "Ювентус" і провів у складі туринців 19 сезонів поспіль. У лавах "б'янконері" поступово замінив володаря "Золотого м'яча-1993" Роберто Баджо. Здобув із "Юве" 6 Скудетто, Кубок і чотири Суперкубка Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів 1995/96, завоював Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. На схилі кар'єри пограв за австралійський "Сідней" та індійський "Делі Дайнамос".
У складі збірної Італії тріумфував на ЧС-2006. Загалом провів за "Скуадру Адзурру" 91 матч (27 голів). Прізвисько "Пінтуріккіо" отримав із легкої руки Джанні Аньєллі, який назвав Баджо ("Рафаель") та Дель П'єро іменами художників епохи Відродження.
До слова, напередодні "Барселона" переграла ПСЖ на виїзді з дублем Рафіньї.
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