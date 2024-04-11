Із тренера у фанати за лічені секунди. Керманич "Боруссії" Д попросив легенду про селфі

Веселий епізод трапився в ефірі американського телеканалу CBS Sports. На флеш-інтерв'ю після поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко" прийшов керманич дортмундської "Боруссії" Едін Терзіч.

Зірковим інтерв'юером виявився екс-нападник збірної Італії Дель П'єро. Терзіч відповів на всі запитання експерта, а потім скромно попросив про спільну світлину з "Пінтуріккіо". Німецько-хорватський фахівець розповів італійцю, що захоплювався його грою.

Зустріч із ідолом юності підсолодила Терзічу гіркоту поразки. "Джмелі" під його керівництвом програли "Атлетіко" перший чвертьфінал Ліги чемпіонів (1:2). Єдиний м'яч у складі дортмундців оформив Аллє.

Хто такий Алессандро Дель П'єро

Уродженець Ковельяно (провінція Тревізо), вихованець "Падови". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 1991/92 у Серії B.

У 1993 році перебрався в "Ювентус" і провів у складі туринців 19 сезонів поспіль. У лавах "б'янконері" поступово замінив володаря "Золотого м'яча-1993" Роберто Баджо. Здобув із "Юве" 6 Скудетто, Кубок і чотири Суперкубка Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів 1995/96, завоював Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. На схилі кар'єри пограв за австралійський "Сідней" та індійський "Делі Дайнамос".

У складі збірної Італії тріумфував на ЧС-2006. Загалом провів за "Скуадру Адзурру" 91 матч (27 голів). Прізвисько "Пінтуріккіо" отримав із легкої руки Джанні Аньєллі, який назвав Баджо ("Рафаель") та Дель П'єро іменами художників епохи Відродження.