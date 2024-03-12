Із Сектору Газа евакуювали ще 47 громадян України, - ГУР

Як повідомляється, місію здійснили представники ГУР та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту. 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.

Фото: із Сектору Газа евакуювали ще 47 громадян України (t.me/DIUkraine)

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

На початку жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів, а також викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого прем'єр Ізраїлю повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні сектора Гази. Каїр зі свого боку пригрозив припинити ключовий мирний договір з Тель-Авівом, якщо армія Ізраїлю увійде до Рафи.

У лютому стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України було відповідальне за порятунок українців з Сектора Газа. Розвідники розкрили деталі місії.