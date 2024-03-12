Из сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины, - ГУР

Как сообщается, миссию провели представители ГУР и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.

Эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта. 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.

Фото: из сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины (t.me/DIUkraine)

Война Израиля против ХАМАС

В начале октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

В начале февраля премьер Израиля сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Каир со своей стороны пригрозил прекратить ключевой мирный договор с Тель-Авивом, если армия Израиля войдет в Рафу.

В феврале стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины было ответственно за спасение украинцев из Сектора Газа. Разведчики раскрыли детали миссии.