RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины, - ГУР

Фото: из сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины (t.me/DIUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины во вторник, 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, миссию провели представители ГУР и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.

Эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта. 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.

 

Фото: из сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины (t.me/DIUkraine)

Война Израиля против ХАМАС

В начале октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

В начале февраля премьер Израиля сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Каир со своей стороны пригрозил прекратить ключевой мирный договор с Тель-Авивом, если армия Израиля войдет в Рафу.

В феврале стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины было ответственно за спасение украинцев из Сектора Газа. Разведчики раскрыли детали миссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияГУРСектор Газа