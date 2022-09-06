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Из-под завалов обстрелянного дома в центре Харькова спасли трех человек

Фото: оккупанты обстреляли Харьков 6 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели разбирают завалы жилого дома в Киевском районе Харькова, который попал под обстрел утром во вторник, 6 сентября. Удалось спасти трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину. Предварительно не пострадали", - написал он.

Спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось, во вторник утром, 6 сентября, в Харькове прогремел взрыв. Под обстрел попал жилой дом в центре Киевского района.

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Харьков