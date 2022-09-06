З-під завалів обстріляного будинку в центрі Харкова врятували трьох людей

Рятувальники розбирають завали житлового будинку у Київському районі Харкова, що потрапив під обстріл уранці у вівторок, 6 вересня. Вдалося врятувати трьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Рятувальники розбирають завали в центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей - двох жінок та чоловіка. Попередньо не постраждали", - написав він.
Рятувальні роботи продовжуються.
Як повідомлялося, у вівторок вранці, 6 вересня, у Харкові пролунав вибух. Під обстріл потрапив житловий будинок у центрі Київського району.
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