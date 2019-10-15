Из-под завалов дома в Бразилии спасли 9 человек

Фото: место происшествия (twitter.com/IrapuanPonte)

Пожарная служба эвакуировала жителей из соседних домов в связи с опасностью взрыва из-за утечки газа

Из-под завалов рухнувшего дома в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии спасли девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Врачи борются за жизнь одного из пострадавших.

Телеканал также сообщает, что Совет по архитектуре и урбанизму Бразилии не обнаружил в реестре сведений об ответственных за строительство обрушившегося здания.



Компания Enel, дистрибьютор электроэнергии в штате Сеаре, изолировала территорию вокруг разрушенного здания, чтобы предотвратить несчастные случаи с электропроводкой на улицах. Компания пообещала заменить структуру электросети к концу дня.

Tragédia em minha Fortaleza. Peço orações pelos meus irmãos. Muita dor, tristeza ... pic.twitter.com/6D8EY5tc2n — Irapuan (@IrapuanPonte) October 15, 2019

Tragédia em Fortaleza. Prédio residencial de 07 andares acaba de desabar. Ainda não têm informações sobre vítimas. Que Deus conforte todas as famílias. pic.twitter.com/PxxfV3ZQyA — Brasil Livre (@brasillivre17) October 15, 2019

По данным Folha de S.Paulo, семиэтажный дом находится в центральном районе столицы бразильского штата Сеара. Магазин, который был по соседству, а также несколько машин на улице оказались под обломками здания. Окружающие улицы заблокированы полицией, пожарная служба эвакуировала жителей из соседних домов в связи с опасностью взрыва из-за утечки газа.

Напомним, обвал здания произошел 15 октября около 10:30 утра (16:30 кск). По данным на 11:43 (17:43 кск) в результате обрушения погиб один человек. Десять человек объявлены пропавшими безвести.