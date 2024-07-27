Із Почаївської лаври зникла значна частина ікон: що відомо

У Тернопільській області на території Почаївської лаври виявлено низку порушень. Зокрема, відсутність багатьох ікон та самовільне будівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Як зазначається, комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Почаївської лаври, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила деякі порушення.

По-перше, перевірка комісії стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, які зафіксовано паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним список. Цей список був складений "на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році.

Також у звіті йде мова про незаконне будівництво на території лаври, яке було здійснено без необхідних дозволів.

"Користувачем самовільно здійснено ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції", - говориться у документі.

Зокрема, комісією виявлено прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки "Монастирські келії", а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

До того ж, члени комісії зафіксували оновлення та очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

Також внаслідок перевірки, на території Почаївської Свято-Успенської лаври крім шести об'єктів, які належать державі, є й інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.