Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон: что известно
В Тернопольской области на территории Почаевской лавры обнаружен ряд нарушений. В частности, отсутствие многих икон и самопроизвольное строительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, комиссия Министерства культуры и информационной политики во время проверки сохранения государственного имущества Почаевской лавры, находящегося в безвозмездном использовании УПЦ МП, выявила некоторые нарушения.
Во-первых, проверка комиссии состояния сохранения произведений иконописи выявила факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком. Этот список был составлен на основе паспортов на произведения искусства при проведении инвентаризации иконописи и произведений искусства в 1967 году.
Также в отчете идет речь о незаконном строительстве на территории лавры, которое было осуществлено без необходимых разрешений.
"Пользователем самовольно осуществлен ремонт, пристройки, изменение конструктивных элементов, отделка внешнего и внутреннего и реставрацию памятников без соответствующих разрешений и научно-проектной документации, что привело к ненадлежащему содержанию памятников и к потере аутентичных элементов отделки памятников, увеличение нагрузки на их конструкции", - говорится в документе.
В частности, комиссией обнаружено пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника "Монастырские кельи", а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников.
К тому же члены комиссии зафиксировали обновление и очистку стенописей и икон, замену паникадила в Успенском соборе, изменения в стенописях и проведение ремонтных работ в галереях и Пещерном храме Преподобного Иова и церкви Преподобных Антония и Феодосия и другие факты нарушений.
Также в результате проверки на территории Почаевской Свято-Успенской лавры кроме шести объектов, принадлежащих государству, есть и другое недвижимое имущество, которого нет в договоре о безвозмездном пользовании.
Напомним, что в октябре 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и других религиозных организаций, связанных с Россией.
На этой неделе, 23 июля, депутаты должны были голосовать за данный законопроект уже во втором чтении. Однако этого не произошло, поскольку трибуну Верховной Рады заблокировали.
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