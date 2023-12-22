Із якими проблемами стикаються українські біженці у Словаччині: дослідження

Як українці влаштувалися у Словаччині

Координаційний форум у справах біженців Словаччини (RCF) провів оцінку потреб українських біженців. У липні та серпні 2023 року опитали 1853 українських біженців по всій країні.

До 30 листопада 2023 року тимчасовий захист у Словаччині попросили понад 130 тисяч людей з України. Із них жінок – 60% та дітей – 32%.

У 2022/23 навчальному році словацькі школи відвідували 68% дітей, дистанційно навчалися в Україні – 75% дітей, суміщали обидві системи освіти половина (48%). Заявляли про намір ходити до словацької школи у 2023/24 році 77% дітей шкільного віку, а 45% вирішили продовжувати дистанційне навчання в Україні.

Серед найбільших потреб українські біженці озвучили:

доступ до медичних послуги;

підтримка із працевлаштуванням та засобами до існування;

мовні курси.

Найменше людей потребували житла (15%), ліків (15%) та їжі (15%).

"Це важлива зміна порівняно з результатами 2022 року, коли трьома першочерговими потребами були продовольча допомога, житло та працевлаштування", – зазначають автори дослідження.

За результатами опитування, більше половини біженців мають вищу освіту (51%). Водночас 54% респондентів працездатного віку сказали, що мають роботу. У 29% доходи знизилися порівняно із минулим роком.

Більшість біженців повідомили, що працюють у секторах вторинної промисловості та виробництва, також – у сферах гостинності та медичних послуг. Але кожен десятий учасник опитування (11%) працював без контракту. Серед безробітних більшість розповіли, що перепонами є мовний бар'єр і відсутність гідних пропозицій роботи.

Фото: Розміщення українських біженців у Словаччині (gettyimages.com)

Із якими проблемами стикаються українські біженці

Проблеми з доступністю медицини мали 47% опитаних. Із них 36% не могли записатися на прийом до лікаря, 31% скаржилися на недостатність медичного страхування у країні, а 24% завадило незнання мови.

Проблем із умовами проживання у нинішньому житлі більшість біженців (88%) не мають, але 28% не впевнені у домовленостях щодо житла на найближчий час.

Принаймні одну людину, яка потребує медичної допомоги, мають у складі 47% домогосподарств. При цьому із проблемами із доступом до лікарів стикалися 24% біженців.

Частина українців у Словаччині стикалася із ворожою поведінкою у приймаючій громаді. Зокрема, зі словесними образами, дискримінацією чи фізичними нападами. Основними причинами були: їхній статус біженця (71%), національність (41%), культурні відмінності (15%), конкуренція за роботу (8%) чи за ресурси (19%).