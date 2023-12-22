С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Словакии: исследование

Как украинцы устроились в Словакии

Координационный форум по делам беженцев Словакии (RCF) провел оценку потребностей украинских беженцев. В июле и августе 2023 года опросили 1853 украинцев по всей стране.

До 30 ноября 2023 временную защиту в Словакии попросили более 130 тысяч человек из Украины. Из них женщин – 60% и детей – 32%.

В 2022/23 учебном году словацкие школы посещали 68% детей, дистанционно обучались в Украине – 75% детей, совмещали обе системы образования половина (48%). Заявляли о намерении ходить в словацкую школу в 2023/24 году 77% детей школьного возраста, а 45% решили продолжать дистанционное обучение в Украине.

Среди самых больших потребностей украинские беженцы озвучили:

доступ к медицинским услугам;

поддержка с трудоустройством и средствами к существованию;

языковые курсы.

Меньше всего людей нуждались в жилье (15%), лекарствах (15%) и еде (15%).

"Это важное изменение по сравнению с результатами 2022 года, когда тремя первоочередными потребностями были продовольственная помощь, жилье и трудоустройство", – отмечают авторы исследования.

По результатам опроса более половины беженцев имеют высшее образование (51%). В то же время 54% респондентов трудоспособного возраста сказали, что у них есть работа. У 29% доходы снизились по сравнению с прошлым годом.

Большинство беженцев сообщили, что работают в секторах вторичной промышленности и производства, а также – в сферах гостеприимства и медицинских услуг. Но каждый десятый участник опроса (11%) работал без контракта. Среди безработных большинство рассказали, что препятствием является языковой барьер и отсутствие достойных предложений работы.

Фото: Размещение украинских беженцев в Словакии (gettyimages.com)

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы

Проблемы с доступностью медицины имели 47% опрошенных. Из них 36% не могли записаться на прием к врачу, 31% жаловались на недостаточность медицинского страхования в стране, а 24% помешало незнание языка.

Проблем с условиями проживания в нынешнем жилье у большинства беженцев (88%) нет, но 28% не уверены в договоренностях относительно жилья на ближайшее время.

По крайней мере, один человек, нуждающийся в медицинской помощи, есть в составе у 47% домохозяйств. При этом с проблемами доступа к врачам сталкивались 24% беженцев.

Часть украинцев в Словакии сталкивалась с враждебным поведением в принимающей общине. В частности, со словесными оскорблениями, дискриминацией или физическими нападениями. Основными причинами были: их статус беженца (71%), национальность (41%), культурные отличия (15%), конкуренция за работу (8%) или за ресурсы (19%).