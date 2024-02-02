Із яких областей найбільше українців у Польщі: дослідження
У Польщі працевлаштовані більшість українських біженців. Частина людей їде в цю країну з метою роботи, а не лише прихистку.
Із яких областей найбільше українців працюють у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на аналітичний центр міжнародної агенції Gremi Personal.
Компанія провела опитування серед 1399 працівників із України, які зверталися за працевлаштуванням. Наразі найбільше українців приїхали із таких 10 областей:
- Дніпропетровська – 9,82%;
- Хмельницька – 6,8%;
- Івано-Франківська – 6,3%;
- Львівська – 6,05%;
- Волинська – 5,79%;
- Рівненська – 5,79%;
- Харківська – 5,29%;
- Житомирська – 5,29%;
- Вінницька – 4,53%.
Серед опитаних 52,64% – жителі міст, 17,63% приїхали з селищ і 29,72% – із сіл.
Аналітики звертають увагу на зміну географії, звідки українці приїжджають до Польщі. Якщо 2022 року найбільше українців приїхали до Польщі із областей, що знаходяться в близькості від бойових дій, то цієї зими у Польщі серед опитаних переважна більшість трудових мігрантів.
Зокрема, у березні-травні 2022 року найбільше українських працівників приїхали з таких областей України:
- Дніпропетровська –11,5%;
- Запорізька – 8,31% ;
- Харківська – 7,81%;
- Донецька – 6,63%;
- Херсонська – 5,75%;
- Київська – 5,61;
- Полтавська – 4,87%;
- Львівська – 4,41%;
- Миколаївська – 4,41%;
- Вінницька – 4,36%.
Раніше у Польщі працювали багато українців із західних регіонівУкраїни. Із початком війни багато людей були змушені виїхати із східних та південних регіонів із міркувань безпеки, звертають увагу у компанії.
"Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн, тому попри війну географічний показник вирівнюється. Зокрема, у Польщі залишаються ті українці, які прагнуть працювати", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.
На кінець 2023 року у Польщі офіційно працювали 750 тисяч українських громадян.
Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українські біженці у Польщі. Втікачі від війни частіше працюють за низькі зарплати, ніж мігранти з України, які приїхали до повномасштабного вторгнення.
Також ми розповідали, що українці масово відкривають свою справу у Польщі. Щомісяця ФОП реєструють до 3000 українців.
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