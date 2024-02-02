Из каких областей больше всего украинцев в Польше: исследование

В Польше трудоустроены большинство украинских беженцев. Часть людей едет в эту страну с целью работы, а не только убежища.

Из каких областей больше всего украинцев работают в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на аналитический центр международного агентства Gremi Personal.

Компания провела опрос среди 1399 работников из Украины, которые обращались за трудоустройством. На сегодняшний день больше всего украинцев приехали из 10 областей:

Днепропетровская – 9,82%;

Хмельницкая – 6,8%;

Ивано-Франковская – 6,3%;

Львовская – 6,05%;

Волынская – 5,79%;

Ровенская – 5,79%;

Харьковская – 5,29%;

Житомирская – 5,29%;

Винницкая – 4,53%.

Среди опрошенных 52,64% – жители городов, 17,63% приехали из поселков и 29,72% – из сел.



Аналитики обращают внимание на изменение географии, откуда украинцы приезжают в Польшу. Если в 2022 году больше всего украинцев приехали в Польшу из областей, находящихся вблизи от боевых действий, то этой зимой в Польше среди опрошенных подавляющее большинство трудовых мигрантов.

В частности, в марте-мае 2022 года больше всего украинских работников приехали из таких областей Украины:

Днепропетровская –11,5%;

Запорожская – 8,31%;

Харьковская – 7,81%;

Донецкая – 6,63%;

Херсонская – 5,75%;

Киевская – 5,61;

Полтавская – 4,87%;

Львовская – 4,41%;

Николаевская – 4,41%;

Винницкая – 4,36%.

Ранее в Польше работали много украинцев из западных регионов Украины. С началом войны многие были вынуждены выехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности, обращают внимание в компании.

"Однако за два года большинство успели упорядочить свою жизнь: кто вернулся в Украину, кто уехал в другие страны, поэтому несмотря на войну географический показатель выравнивается. В частности, в Польше остаются те украинцы, которые стремятся работать", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

К концу 2023 года в Польше официально работали 750 тысяч украинских граждан.